Депутат Дюпон-Эньян: санкции против алмазов из РФ разрушают западные экономики

"Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. По его словам, "в промежутке между отрицанием и безумием" Европейский союз и "Большая семерка" принимают решение о 12-м пакете антироссийских санкций, на этот раз против алмазов из РФ. "Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт", — добавил парламентарий.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Евросоюза из Российской Федерации. О соответствующем решении, направленном на ослабление экономики России, G7 объявила в декабре 2023 года. Также с 1 марта 2024 года страны "Большой семерки" ограничат ввоз российских алмазов от 1 карата, которые были обработаны в третьих странах. При этом механизм проверки и сертификации необработанных алмазов в целях укрепления указанных мер намерены создать к 1 сентября 2024 года.