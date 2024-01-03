Курс биткоина упал на $5 тыс. за час

Курс биткоина (BTC) за час упал более чем на 7%, в моменте достигнув отметки в 40 383 доллара в паре к стейблкоину Tether USD (USDT). Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

На данный момент BTC частично отыграл потери — на 18:00 мск криптовалюта торгуется на уровне 42,2 тысяч долларов. За сутки до начала падения цена BTC впервые с апреля 2022 года превысила уровень в 45 тысяч BTC.

Резкое падение цены основной криптовалюты спровоцировало массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. Согласно данным Coinglass, всего за час общая сумма принудительно закрытых позиций превысила 500 млн долларов. При этом большинство из них были длинными и делались трейдерами в ожидании продолжения роста биткоина и других криптовалют.