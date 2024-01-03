Минск выплатил доход по еврооблигациям Belarus-2027 в национальной валюте

Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в "АСБ "Беларусбанк", в соответствии с постановлением правительства и Национального банка Белоруссии от 6 апреля 2022 года "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств".

Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов". Также правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для платежного агента - Citibank N. A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз провел расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.