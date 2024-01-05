В Турции рассказали, сколько яиц готовы поставлять в Россию

В Турции выразили готовность полгода поставлять в Россию яйца в нужном объёме
Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что поставки с Россией были обговорены на шесть месяцев в том объёме, который пожелает принимающая сторона.
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объёмам», — сказал Афйон.
Ранее на территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что усилия правительства и Минсельхоза по стабилизации цен на яйца в России увенчались успехом.