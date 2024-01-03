Какие активы принесут прибыль инвесторам в 2024 году: обзор

На фондовых площадках США 2023-й стал годом «быков»: индекс широкого рынка S&P 500 прибавил более 20 процентов, а технологический Nasdaq – 44 процента, хотя изначально прогнозы предполагали рецессию. По мнению аналитиков брокерской компании Freedom Finance Global рассказали, что одними из самых интересных активов в новом году станут акции компаний малой капитализации, и дали несколько советов инвесторам.

В 2023-м основными драйверами роста на фондовых площадках стали:

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· • истории отдельных компаний, особенно представителей big tech и разработчиков технологий, а также продуктов, связанных с ИИ (искусственным интеллектом);

· • вливание ликвидности в рынок, которое выражалась в спасении проблемных региональных банков и выпуске облигаций;

· • ожидания смягчения монетарной политики.

Аналитики Freedom Finance Global оценили перспективы дальнейшего роста на фондовых площадках США, а также выделили наиболее интересные для инвестиций сектора рынка.

«Вероятность роста на фондовых биржах в первом квартале 2024-го высока, позитив будет подпитываться ожиданиями перехода ФРС к снижению ключевой ставки. На более отдаленную перспективу делать прогнозы сложнее, но уже сейчас можно сказать, что рыночная динамика будет определяться преимущественно макрофакторами», – отмечают аналитики.

Среди интересных идей 2024 года – акции компаний малой капитализации (Small Caps). Несмотря на то, что многие из них за 2023-й выросли более чем на 100 процентов, потенциал дальнейшего повышения сектора далеко не исчерпан.

В этом сегменте выделяются:

· Applied Optoelectronics (AAOI) — компания, специализирующаяся на производстве лазеров и оптоволоконных кабелей, с капитализацией менее одного миллиарда долларов. Перспективы активного роста ее бизнеса гарантирует высокий спрос на масштабное развертывание беспроводных сетей связи формата 5G в Америке. Некоторые эксперты даже называют 2024-й годом оптоволокна.

· E.L.F Beauty (ELF) — косметическая компания, фокусирующаяся на средствах для ухода за кожей лица, с капитализацией около семи миллиардов долларов. Этот бизнес быстро развивается, прогноз роста доходов на будущий год — свыше 60 процентов.

· Talkspace (TALK) — эмитент из индустрии здравоохранения, предоставляющий платформу для онлайн- и офлайн-психотерапии. В 2023 году акции компании продемонстрировали глубокую коррекцию, капитализация опустилась ниже 400 миллионов долларов, но теперь котировки готовы начать путь к восстановлению. Сервис пользуется высоким спросом, бизнес растет от квартала к кварталу. И, хотя компания до сих пор оставалась убыточной, прогнозы на 2024–2025 годы предполагают увеличение ее прибыли на 20 и 25 процентов соответственно. После выхода Talkspace в прибыль внимание на нее обратят крупные инвесторы.

В Freedom Finance Global обращают внимание на сектор здравоохранения. Большинство его представителей весь 2023 год двигались вниз, и в результате бумаги выглядят недооцененными. Основным негативным для индустрии фактором стали предыдущие колоссальные затраты на производство вакцин и препаратов от COVID-19, потребность в которых после пандемии резко упала. Однако у фармкомпаний достаточно других перспективных и востребованных продуктов, способных обеспечить котировки их акций долгосрочными драйверами роста.

«Из интересных идей мы выделяем Pfizer (PFE), бумаги которой за прошлый год скорректировались на 50 процентов и лишь в декабре начали восстанавливаться. Накопленная котировками недооцененность обеспечивает данные акции возможностью обогнать ведущие фондовые индексы в новом году», – говорят аналитики Freedom Finance Global.

Капитализация Amgen (AMGN) находится вблизи исторических максимумов, так как эмитент представил целую серию сильных отчетов. Кроме того, компания обеспечивает около 4 процентов дивидендной доходности в год, а это неплохой гарантированный доход вдобавок к росту котировок, что усиливает внимание инвесторов к бумагам AMGN.

Среди потенциальных лидеров сектора Merck (MRK) — одна из крупнейших фармкомпаний со 130-летней историей. Однако масштаб и возраст этого бизнеса – далеко не единственный повод обратить на него внимание. Продажи уникального противоонкологического препарата Keytruda постоянно растут, в 2024-м, по прогнозу, они превысят 30 миллиардов долларов. К тому же прошедшая коррекция делает акции MRK еще более привлекательными для вложений.

Говоря об инструментах хеджирования рисков, аналитики в первую очередь указывают на золото. Ожидаемое снижение ставки ФРС и, как следствие, ослабление доллара вкупе с продолжением покупок вечного металла центральными банками будет способствовать росту цен на золото.

«Предполагаем, что в наступающем году мы не раз увидим обновление котировками исторических максимумов. Хорошей альтернативой вложений в физический металл выглядят ETF на золото GLD и IAU, также есть смысл добавить в портфель ETF из акций золотодобытчиков GDX», – прогнозируют во Freedom Finance Global.

В 2024 году экономика США может реализовать сценарий «мягкой посадки». В прогнозы корпоративной прибыли закладываются двузначные темпы ее роста. Все это открывает перед инвесторами новые возможности. Фактором нестабильности станут президентские выборы в США. Кроме того, существует риск нового витка инфляции, реализация которого вынудит ФРС вернуться к ужесточению монетарной политики. Для нефтяных цен существенным станет выход Анголы из ОПЕК. Вызванная этим решением дестабилизация рынка нефти способна отправить цены на жидкие углеводороды к 50 долларам за баррель. В целом будущий год обещает быть насыщенным событиями и перспективным для инвесторов.

Как инвестировать в зарубежный рынок?

Интерес со стороны российских инвесторов к зарубежным акциям не угасает. К тому же мировые площадки предоставляют более обширный выбор активов для диверсификации портфеля. Инвестировать в иностранные акции сейчас возможно через зарубежного брокера. Процесс открытия счета отличается в зависимости от выбора страны. Аналитики Freedom Finance Global советуют выбирать брокера из дружественной юрисдикции – это сведет инфраструктурные риски к минимуму.