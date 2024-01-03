В Раде рассказали о дефиците внешней торговли Украины

За 11 месяцев 2023 года дефицит внешней торговли Украины превысил $34 млрд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

«За 11 месяцев прошлого года (…) дефицит внешней торговли — 34,1 млрд долларов, в том числе по товарам — 25,7 млрд долларов, по услугам — 8,4 млрд долларов», — написал депутат.

По словам Гетманцева, главным направлением в торговле для Украины стала Европа (65% — в экспорте, 52% — в импорте, дефицит $9,1 млрд). В торговле со странами Азии дефицит превысил $11,5 млрд, из которого 2/3 приходится на Китай.

Положительным стал баланс торговли Украины с Африкой (+$0,9 млрд) и странами СНГ (+0,4 $ млрд).

2 декабря в Раде заявили о рекордных расходах из бюджета Украины в декабре 2023 года.