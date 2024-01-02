Аналитики спрогнозировали падение доллара до 60 рублей

«В России, скорее всего, понижения ключевой ставки ЦБ РФ можно будет не ожидать как минимум до четвертого квартала следующего года. Если она будет сохраняться высокой, а ФРС уже начнет процентные ставки снижать, у рубля будет хороший шанс на продолжение укрепления. Внешние вызовы, геополитические риски, а также падение цен на нефть могут оказывать на рубль негативное влияние и препятствовать его укреплению. В целом в 2024 году мы ожидаем, что пара доллар/рубль будет очень волатильной, и доллар можно в течение года будет увидеть в коридоре 85-100 рублей», — заключила Мильчакова.