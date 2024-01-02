Цена на биткоин резко возросла

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Так, по данным на 04:05 мск, стоимость биткоина росла на 6,33%, до $45 173. К 04:09 мск биткоин продолжил рост и находился на уровне $45 374 (+6,93%).
Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, сейчас большая часть биткоинов уже "добыта".