Путин отметил рост ВВП на 3,5% по итогам 2023 года

По итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,5%. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными в госпитале Вишневского.

Президент обратил внимание, что в прошлом году экономика РФ опустилась на 2,1%. Однако позже в правительстве уточнили, что снижение произошло на 1,2%.

"А в этом году экономика выросла на 3,5%, ВВП. Это главный показатель состояния экономики, это то, сколько страна произвела всего. Вот плюсом 3,5%", – сказал глава государства.

Между тем инфляция в стране, как заявил Путин, "чуть-чуть поднялась", однако ситуация находится под контролем.

В экономике РФ происходят структурные изменения, в частности, растет отрасль перерабатывающей промышленности. Говоря об этом, президент отметил, что доходы от продажи нефти и газа в РФ составляют 3%, а перерабатывающая промышленность приносит в несколько раз больше.

В заключение Путин назвал экономику и финансовую систему страны устойчивыми. Об этом, по его словам, свидетельствуют рост реальной заработной платы и доходов граждан.