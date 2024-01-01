Путин заявил, что инфляция в РФ "чуть-чуть поднялась", но все контролируемо
Ситуация с инфляцией и ростом цен в РФ находится под контролем, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.
"У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все", - сказал Путин.
При этом он обратил внимание на рост перерабатывающих отраслей.
"У нас такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что основные доходы - от нефти и газа. Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше, такого не было никогда", - подчеркнул президент.