"У нас такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что основные доходы - от нефти и газа. Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше, такого не было никогда", - подчеркнул президент.