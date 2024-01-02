«В первой половине 2023 года экспорт нефти и газа из США достиг рекордных показателей. Что касается нефти, то Европа стала для нее рынком номер один: 44% американского экспорта пришлось на Европу. Поставки сжиженного природного газа из США в Европу выросли на 170% в период с 2021 по 2023 год», — заявил Хернади интернет-изданию Index.

Указав на то, что санкции против РФ, которые ввел ЕС, снизили прибыль стран союза, а в США наоборот.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что санкции против РФ сильно ударили по энергетическому сектору ЕС. Он подчеркнул, что сейчас его страна ищет новых партнеров в области энергетики, передает телеканал 360. Аналитики «Яков и Партнеры» сообщили, что Европе придется массово остановить производство для отказа от российского газа. В «Газпроме» предложили запустить газопровод «Северный поток — 2», который мог бы решить проблему поставки газа в Европу.