В Кремле назвали приоритетные задачи России в энергетике СНГ

Основополагающей задачей в сфере энергетики во время российского председательства в СНГ в 2024 году будет обеспечение энергетической безопасности. Об этом говорится в Концепции председательства РФ в Содружестве, опубликованной на сайте Кремля.

Концепция также предусматривает эффективное использование энергоресурсов и возможностей международной торговли этими ресурсами для повышения конкурентоспособности экономик стран–участниц содружества.

Кроме того, Россия намерена заняться обеспечением научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса СНГ и развитием низкоуглеродной энергетики.

1 января в Кремле заявили, что председательство России в Содружестве Независимых государств в 2024 году будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление объединения.