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Казахстан повысил тариф на транзит нефти из России

Национальный оператор Казахстана АО «КазТрансОйл» сообщил о повышении тарифов на перекачку российской нефти по своем участку трубопровода ТОН-2 с 1 января, сообщили СМИ.

Казахстан повысил тариф на транзит нефти из России
© РИА Новости

Как пишет «Коммерсант», теперь стоимость транзита на расстояние 1 тыс. км составляет 11,28 долларов за тонну (без НДС).

Как сообщило АО «КазТрансОйл», распоряжение о повышении тарифа было утверждено председателем правления компании в начале декабря. Когда стоимость транзита на 1 тыс. км составляла 9,3 долларов за тонну.

Цены на российскую нефть резко упали

Напомним, в ноябре по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Москва и Астана решили активизировать диалог по добыче нефти.

Экономика
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