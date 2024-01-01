В Польше признали стойкость российской экономики

«Могущественный Запад, более 60% мировой экономики и 90% инвестиционного капитала, мало что мог сделать против России на важнейшем мировом рынке. Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить крупнейшего игрока. Россия выдержала, как там говорят, побеждает не тот, кто наносит самые тяжелые удары, а тот, кто больше выдержит», - констатировал он.