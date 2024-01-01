«Россия выдержала»: польский аналитик оценил прочность российской экономики
Анджей Щесняк, обозреватель издания Myśl Polska, заявил, что Россия выдержала санкционное давление со стороны Запада.
«Могущественный Запад, более 60% мировой экономики и 90% инвестиционного капитала, мало что мог сделать против России на важнейшем мировом рынке. Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить крупнейшего игрока. Россия выдержала, как там говорят, побеждает не тот, кто наносит самые тяжелые удары, а тот, кто больше выдержит», - констатировал он.
Аналитик предупредил, что, хотя «попытка нокаута» провалилась, Запад продолжит «глобальную экономическую войну».
22 декабря президент США Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ, сообщили в Белом доме.
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