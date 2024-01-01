Названо количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes

За 2023 год умер 21 миллиардер из списка журнала Forbes. Об этом сообщило издание.

Уточняется, что девять из них были гражданами США, трое миллиардеров скончались в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 умершего только одна предприниматель — женщина (соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин). Ей было 56 лет, последние 20 она боролась с раком.

Средний возраст умерших в 2023 году миллиардеров составил 85 лет. Старейшими из скончавшихся стали вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер (99 лет) и Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет).

Ранее стало известно, что миллиардеры из числа пятисот богатейших людей мира в 2023 году вернули потери в размере 1,4 триллиона долларов, понесенные в 2022 году.