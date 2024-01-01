Бразилия присоединилась к ОПЕК+

Бразилия присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что при этом власти страны пока не собираются поддерживать усилия альянса по сокращению добычи нефти.

Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что страна стремится участвовать в ОПЕК+ только в качестве наблюдателя и никогда не присоединится к альянсу в качестве полноправного члена. О вступлении Бразилии стало известно в ноябре 2023 года.