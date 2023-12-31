Латвия обошла Италию по поставкам вина в Россию

Латвия заняла первое место по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре 2023 года, свидетельствуют данные РИА НовостиРИА Новости. По подсчетам агентства, основанным на открытой статистике, импорт игристых вин из Латвии за указанный период составил $105,43 млн. Это на $25 млн больше, чем годом ранее. Второе место по поставкам заняла Италия с показателем $55,4 млн против $43,36 млн в январе-сентябре 2022 года.

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Тройку лидеров замкнула Литва, экспорт которой вырос с $23,03 млн до $42,69 млн. В десятку также вошли Польша, Испания, Франция, Грузия, Армения, Азербайджан и Германия. Единственной страной которая сократила экспорт вин в РФ стала Франция, ее экспорт рухнул на 51%.

По данным Россельхозбанка, в 2023 году потребление вина в России достигнет 90 млн декалитров, из которых более половины придется на отечественную продукцию, пишет агентство.