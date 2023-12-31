Стало известно, сколько экспортировал в Европу газа Азербайджан

Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023 году увеличились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и составили 11,8 млрд кубометров. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

© Allexander Makarov/Global Look Press

Ранее, в 2022 году, объем экспорта азербайджанского газа в европейские страны достиг 11,4 млрд кубометров. Таким образом, по итогам 2023 года отмечается рост на 400 млн кубометров.

По словам Шахбазова, 31 декабря исполнилось ровно три года с момента начала поставок азербайджанского топлива в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP). За этот период через TAP в европейские страны было экспортировано более 31 млрд кубометров газа из Азербайджана.

Увеличение экспорта азербайджанского газа связано с ростом спроса на голубое топливо в Европе на фоне сокращения поставок из России. Доля Азербайджана в импорте ЕС пока невелика, однако в последние месяцы Баку активно наращивает объемы, стремясь заместить российский газ и удовлетворить потребности европейских потребителей.