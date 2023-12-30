Африка переживает бум спроса на обслуживание судов

Компании по обслуживанию судов в Мозамбике и других странах континента сообщают о резком увеличении спроса на свои услуги. Причиной стало обострение обстановки в Красном море, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Club of Mozambique.

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Отмечается, что международные морские перевозчики начали отказываться от маршрута через Суэцкий канал. Они предпочитают более длинный, но безопасный вариант доставки грузов из Азии в Европу — в обход южной части Африки.

В частности, мозамбикская компания CPG Bunkering, специализирующая на дозаправке и обслуживании судов, отмечает рост спроса на услуги.

«CPG Bunkering увеличивает запасы разного вида топлива в портах Накала и Мапуту для того, чтобы выполнить заказы от все большего количества судов, которые отказываются от маршрута через Красное море и выбирают пути вдоль юго-восточного побережья Африки», — говорится в заявлении компании.

Несколько крупных международных компаний отказались от прохода через Суэцкий канал из-за серии нападений в Красном море. В итоге обслуживание судов переживает всплеск спроса по всей Африке.

Помимо Мозамбика все больше судов заходят в Дурбан и Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия) и в Порт-Луи (Маврикий).