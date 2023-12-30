Африка переживает бум спроса на обслуживание судов
Компании по обслуживанию судов в Мозамбике и других странах континента сообщают о резком увеличении спроса на свои услуги. Причиной стало обострение обстановки в Красном море, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Club of Mozambique.
Отмечается, что международные морские перевозчики начали отказываться от маршрута через Суэцкий канал. Они предпочитают более длинный, но безопасный вариант доставки грузов из Азии в Европу — в обход южной части Африки.
В частности, мозамбикская компания CPG Bunkering, специализирующая на дозаправке и обслуживании судов, отмечает рост спроса на услуги.
«CPG Bunkering увеличивает запасы разного вида топлива в портах Накала и Мапуту для того, чтобы выполнить заказы от все большего количества судов, которые отказываются от маршрута через Красное море и выбирают пути вдоль юго-восточного побережья Африки», — говорится в заявлении компании.
Несколько крупных международных компаний отказались от прохода через Суэцкий канал из-за серии нападений в Красном море. В итоге обслуживание судов переживает всплеск спроса по всей Африке.
Помимо Мозамбика все больше судов заходят в Дурбан и Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия) и в Порт-Луи (Маврикий).
Ранее в знак солидарности с сектором Газа йеменские хуситы заявили, что не позволят израильским судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Они пообещали обстреливать их, пока вторжение в палестинский анклав не будет прекращено.