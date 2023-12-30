Минфин России рассказал о сокращении расходов на оборону

В федеральном бюджете 2024 года по сравнению с первоначальными планами изменился объем расходов на оборону и экономику в пользу последней. Об этом со ссылкой на обновленный бюджет для граждан, опубликованный Минфином России, пишет РБК.

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Раздел «Национальная экономика» теперь предусматривает траты в размере 4,2 триллиона рублей (ранее 3,89 триллиона). «Социальная политика» дополнительно получила 141 миллиард рублей, что позволило ей достигнуть уровня 7,87 триллиона.

А вот «Национальная оборона» потеряла 397 миллиардов рублей, теперь расходы на этот раздел составляют 10,38 триллиона рублей. Также на 103 миллиарда, до 3,29 триллиона рублей, сократились траты на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Планы расходов по тематическим направлениям изменились во время ноябрьского перераспределения ко второму чтению бюджета в Госдуме. На тот момент обновленная структура расходов по направлениям не раскрывалась.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал продолжительный период действия высоких процентных ставок одной из главных угроз российской экономике. Он объяснил, что в такой ситуации существенно возрастает нагрузка на федеральный бюджет, из которого придется брать заметно больше средств на поддержку предприятий.