Названы причины рекордного ослабления рубля в 2023 году

Отток капитала из страны, негативная динамика нефтеэспорта в начале года, рост импорта привели к рекордному ослаблению рубля, рассказали эксперты. Об этом пишет РБК.

Аналитики пояснили, что за год доллар укрепился к рублю на 29,27%, до 90,36 руб. Они отметили, что это худший результат национальной валюты с 2015 года (тогда было 31,4%).

Основная причина ослабления рубля — набор специфических для России факторов, уточнил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев.

В частности, на ситуацию на валютном рынке повлиял отток капитала как в виде накопления иностранных активов, так и сокращения внешних обязательств, в том числе через выкуп активов у нерезидентов, заметил эксперт.