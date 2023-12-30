Названы причины рекордного ослабления рубля в 2023 году

Эксперты назвали причины рекордного ослабления рубля в 2023 году
Отток капитала из страны, негативная динамика нефтеэспорта в начале года, рост импорта привели к рекордному ослаблению рубля, рассказали эксперты. Об этом пишет РБК.
Аналитики пояснили, что за год доллар укрепился к рублю на 29,27%, до 90,36 руб. Они отметили, что это худший результат национальной валюты с 2015 года (тогда было 31,4%).
Основная причина ослабления рубля — набор специфических для России факторов, уточнил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев.
В частности, на ситуацию на валютном рынке повлиял отток капитала как в виде накопления иностранных активов, так и сокращения внешних обязательств, в том числе через выкуп активов у нерезидентов, заметил эксперт.
Экономист Александр Исаков отметил, что на российской валюте отразился низкий уровень рублевых ставок в первой половине года и быстрый рост кредитов и государственных расходов. Эти факторы, добавил он, разгоняли внутренний спрос, в том числе спрос на импорт.