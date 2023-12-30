Правительство РФ продлило запрет на вывоз риса

Из России нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу, временный запрет продлевается до лета 2024 года. Также введены тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

© Unsplash

Временный запрет вывоза риса и рисовой крупы был введён в 2023 году по решению правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В субботу, 30 декабря, ограничение решили продлить.

«Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», — сказано в документе.

При этом существует несколько исключений. Поставлять рис и крупу разрешается в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, разрешен импорт для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Правительство также установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

С 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 млн т, на экспорт подсолнечного масла —106,5 тыс. т, подсолнечного шрота — 140,9 тыс. т.

Квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года.