Politico: ЕС остается крупным покупателем нефти и газа у России

Европейский союз продолжает закупать у России нефть и газ, несмотря на все введенные против официальной Москвы экономические санкции. Об этом пишет Politico.

Издание напомнило, что Брюссель последовательно ввел 12 санкционных пакетов, ограничил экспорт энергоносителей, ввел предельную цену в $60 за баррель российской нефти. Однако, доходы российского бюджета выросли за счет торговли на альтернативных рынках.

«Страны ЕС значительно сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива, но они остаются крупными покупателями некоторых экспортируемых Россией энергоносителей, особенно газа», - заключает Politico.

Так, с декабря 2022 года по конец октября 2023 года страны Евросоюза закупили у России ископаемого топлива на €35,7 млрд.