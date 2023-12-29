Минэкономразвития предложило ввести квоты на экспорт рыбных консервов из России

Необходимо ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов из нескольких регионов до конца следующего года, соответствующее предложение разработало Минэкономразвития.

Проект предлагает ввести тарифные квоты на вывоз с территорий отдельных регионов за пределы России рыбных консервов и консервированных морепродуктов, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Тарифные квоты предусматриваются для стран, не являющихся членами ЕАЭС, их предлагается ввести на продукцию, произведенную в соответствующих субъектах страны.

Пока мера предусматривается для Калининградской области. Квота на экспорт рыбных консервов может составить 4,4 тыс. тонн, консервированных морепродуктов – 100 тонн.