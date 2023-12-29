В одном регионе договорились о ценах на яйца

Власти Иркутской области подписали с региональными производителями и торговыми сетями меморандум о фиксации цен на куриные яйца. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Производители в рамках этого договора согласились не повышать отпускные цены на куриные яйца первой и второй категории. А региональные торговые сети — не устанавливать торговую надбавку на уровне выше 15 процентов.

На данный момент подписи под документом поставили председатель правительства региона Константин Зайцев, главы СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский», а также представители четырех местных торговых сетей. Он будет действовать до 31 марта следующего года, до этого времени присоединиться к договору могут и другие организации.

Ранее министр сельского хозяйства Иркутской области рассказал журналистам о планах зафиксировать отпускные цены на яйца на уровне действовавших 21 декабря 2023 года.