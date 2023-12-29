В Госдуме объяснили, как повлияет на цены повышение стоимости перевозок

Рост цен на перевозки может вызвать подорожание товаров в следующем году, заявил NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Особенно, по его словам, это коснется продукции предпринимателей, чьи товары имеют долгую и сложную логистику.

Пока что у нас есть только предположения коллег из Центробанка на этот счет. Возможные причины роста цен на перевозки могут быть связаны с увеличением стоимости топлива, повышением тарифов на транспортные услуги или изменениями экономической ситуации в целом в стране, — объясняет специалист.

Наиболее зависимыми от стоимости перевозок являются, например, морепродукты, которые поставляются из Владивостока в центральную часть России. Также повышение цен может коснуться продуктов питания, свежих овощей и фруктов, медицинских препаратов, автомобилей и электроники.

Я продолжу разрабатывать новые меры поддержки, чтобы и поддержать предпринимателей, и не допустить резкого роста цен на товары, — уверяет спикер.

Ранее экономист Ольга Борисова назвала основные проблемы перевозчиков, которые влияют на рост цен. Это подорожание запчастей для большегрузов, топлива и дефицит сотрудников.