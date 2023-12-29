Доллару предрекли худший со времен пандемии год

Американская валюта пережила худший год со времен пандемии COVID-19 — за 2023 год индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg, сократился почти на три процента, что стало самым резким снижением с 2020 года.

Самый сильный спад пришелся на четвертый квартал. Издание объясняет это растущими ставками на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к смягчению денежно-кредитной политики из-за замедления экономического роста страны. Мягкие сигналы снижают привлекательность доллара, поскольку центробанки других стран мира могут дольше сохранять свои ставки на высоком уровне.

В 2024 году, по прогнозам опрошенных агентством экспертов, доллар останется слабым, но сможет восстановиться перед президентскими выборами в США в ноябре.

Падение американской валюты контрастирует с британским фунтом, для которого ожидается лучший год с 2017 года. Позитивный год прогнозируется и у швейцарского франка, который демонстрирует самые сильные годовые показатели с 2010 года.