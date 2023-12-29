Правительство утвердило госпрограмму восстановления и развития новых регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственную программу "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Ее основные цели - преодоление социально-экономического отставания регионов и достижение ими к 2030 году уровня среднероссийских показателей качества жизни.

Выполнить задачи предполагается за счет роста предпринимательской активности и прямой государственной поддержки из федерального бюджета. Субсидии правительство будет выделять по восьми направлениям. Это создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства, завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены, формирование современной городской среды, строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей, восстановление морской инфраструктуры, ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.