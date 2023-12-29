Белоусов рассказал о сроках прекращения мер по поддержке рубля

Экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, перестанут действовать в 2025 году. Такие сроки прекращения мер по поддержке рубля назвал первый вице-премьер Андрей Белоусов, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам представителя властей, пошлины вводились как временное явление для стабилизации ситуации с курсом валют. Эта мера предполагала изъятие у экспортеров не более трети дополнительных доходов.

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«Экспортеры получили огромный стимул все вывозить за рубеж, даже при неизменных мировых ценах, и зарабатывать на курсовой разнице. Во-вторых, цены нетбэк никто не отменял — крупные производители, безусловно, стали бы выравнивать внутренние цены с мировыми. Чтобы эти связи разорвать, и была применена экспортная пошлина», — отметил он.

Пошлину специально сделали ступенчатой, пояснил Белоусов: ее размер составляет четыре-семь процентов в зависимости от курса. Так, при стоимости доллара в 80 рублей и ниже ставка будет нулевой, до максимального размера она увеличится при курсе выше 95 рублей. Проблемы с пошлинами есть, однако бизнес их преувеличивает, так как пострадавшим отраслям (например, взявшим валютные кредиты или производствам с большой долей иностранных комплектующих) сделали соответствующие послабления.

По словам Белоусова, для выравнивания валютного рынка власти также обязали бизнес продавать часть экспортной выручки. Этот «гибкий механизм» также дал результат — совместно с принятыми пошлинами, подчеркнул первый вице-премьер.

Власти начали обсуждать необходимость введения гибких экспортных пошлин в сентябре 2023 года. По предложениям профильных ведомств из-под их действия пошлин могут быть выведены товары с высокой импортной составляющей и продукция высоких переделов.

Мера вступила в силу с 1 октября до конца 2024 года. Под ее действие попали овощи и фрукты, рыба, яйца, алкоголь, бумага и картон, ткани, драгметаллы. В кабмине рассчитывают пополнить бюджет благодаря пошлинам на 755 миллиардов рублей. При этом мера не затронула нефть, газ, зерновые, лесоматериалы, а также машины, оборудование и другую технику.