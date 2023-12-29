В правительстве назвали одну из главных угроз для российской экономики

Резкий рост ключевой ставки с 7,5 до 16 процентов за последние полгода является одной из главных угроз для российской экономики. В результате этого может существенно увеличиться финансовая нагрузка на представителей бизнес-сообщества и федеральный бюджет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Как он уточнил, более чем двукратный рост ключевой ставки создает «определенные сложности» не только для импорта, это касается и всех субсидированных правительством кредитов (займов, предоставленных на льготных условиях со ставкой ниже нормальных рыночных условий). Подобного рода займы составляют существенную долю от всего кредитного портфеля в стране — 14 из 106 триллионов рублей.

В результате этого может существенно увеличиться нагрузка на госказну, предупредил Белоусов.

«Простая арифметика: рост ключевой ставки с 7,5 до 16 процентов годовых умножить на 14 триллионов рублей — примерно 1,1 триллиона рублей», — заявил первый заместитель председателя правительства.

При таком раскладе у властей остается два варианта возможных действий — либо позволить резко вырасти финансовой нагрузке на бюджет, либо свернуть кредитный портфель. Однако последнее может негативным образом отразиться на долговой нагрузке российского бизнеса. Так как для поддержки импорта «проблема роста процентных ставок стоит во весь рост», правительству необходимо и дальше поддерживать бизнесменов, считает Белоусов.

«Если подсчитать аккуратно, то потребность в дополнительных (бюджетных — прим. "Ленты.ру") затратах составит порядка 400-600 миллиардов рублей в год», — заключил он.