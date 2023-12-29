Названы худшие валюты в мире

Валюта Нигерии, крупнейшего в Африке производителя нефти, названа в числе трех худших в мире по итогам 2023 года, пишет Bloomberg.

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Курс найры упал к доллару на 55 процентов, и аналитики прогнозируют дальнейшую девальвацию. По темпам обесценивания в уходящем году ее обогнали только аргентинский песо (78,1 процента) и ливанский фунт (на 89,9 процента).

Девальвация началась после того, как в июне Центробанк (ЦБ) отпустил курс нацвалюты, а избранный президент Бола Тинубу отказался от дорогостоящих субсидий на бензин. В сочетании с ослаблением найры это привело к росту инфляции, составившей 28,2 процента. Ранее, в начале весны, в Нигерии разгорелись протесты жителей, недовольных внедрением цифровой валюты на фоне которого стали применяться ограничения на выдачу наличных.