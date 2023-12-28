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ЕС предоставил Венгрии €706 млн по программе снижения энергозависимости от РФ

Евросоюз предоставил Венгрии поддержку на €706 млн (70,9 млрд рублей) по программе REPowerEU, предполагающей «зеленый переход» и снижение энергетической зависимости от России, рассказал глава Минфина республики Михай Варга. Об этом пишет «Газета.Ru».

ЕС предоставил Венгрии миллионы евро для снижения энергозависимости от РФ
© РИА Новости

Варга напомнил, что министры финансов стран ЕС одобрили измененный план восстановления Венгрии. Он добавил, что это открыло путь к выделению средств.

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Сумма, выделенная из фондов RePowerEU, была получена Будапештом в четверг, 28 декабря, заметил глава ведомства. Он добавил, что средства будут использованы для осуществления «зеленого перехода» республики к безуглеродной энергетике.

Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась от российского ядерного топлива на АЭС «Пакш».

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