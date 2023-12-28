ЕС предоставил Венгрии миллионы евро для снижения энергозависимости от РФ

Евросоюз предоставил Венгрии поддержку на €706 млн (70,9 млрд рублей) по программе REPowerEU, предполагающей «зеленый переход» и снижение энергетической зависимости от России, рассказал глава Минфина республики Михай Варга. Об этом пишет «Газета.Ru».

Варга напомнил, что министры финансов стран ЕС одобрили измененный план восстановления Венгрии. Он добавил, что это открыло путь к выделению средств.

Сумма, выделенная из фондов RePowerEU, была получена Будапештом в четверг, 28 декабря, заметил глава ведомства. Он добавил, что средства будут использованы для осуществления «зеленого перехода» республики к безуглеродной энергетике.