В Абхазии объяснили сокращение экспорта мандаринов в Россию

Как рассказали в комитете, в 2023 году в Абхазии произошло сокращение урожая цитрусовых из-за неурожайного года. По этой причине экспорт мандаринов в Россию упал на 18%.

«С начала октября по 28 декабря из Абхазии в РФ вывезли 21 тысячу 443 тонны мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было вывезено 26 тысяч 139 тонн, на 4 тысячи 696 тонн меньше», — рассказала начальник отдела статистики Асида Квициния.

Квициния также добавила, что в 2023 году Абхазия ввезла в Россию больше лимонов, чем обычно — 620 тонн, хотя ранее экспорт составлял 448 тонн. Увеличение поставок также затронуло апельсины (133 тонны, что превышает обычные показатели на 29 тонн) и хурму (307 тонн, что больше обычного объёма экспорта на 214 тонн).