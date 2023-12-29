Телеканалы объявили цены на политическую рекламу к выборам

«Первый канал&raquo;, ВГТРК и «ТВ Центр» опубликовали прайсы на размещение агитационных роликов в ходе предстоящей кампании по выборам президента России. Агитация обойдётся кандидатам от 100 тыс. до 1 млн руб. за 20 секунд эфирного времени, пишет РБК.

Так, на «Первом канале» самый дешевый временной слот по выходным с 5:00 до 8:00 будет стоить 109,6 тыс. руб. за 20 секунд эфира. В будни аналогичный слот обойдётся в 273–274,9 тыс. руб. Самое дорогое время на «Первом канале» — с 20:00 до 23:00 по будням: 1,14 млн руб. за 20 секунд. В выходные то же время стоит 1,07 млн руб.

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На «Россия 1» расценки значительно дешевле: с 5:00 до 8:00 по выходным — 86,5–86,6 тыс. руб., по будням — от 185,2 тыс. до 186,6 тыс. руб. С 20:00 до 23:00 по будням 861,8 тыс. руб. и 1,05 млн руб. по выходным.

При этом «Первый канал» и ВГТРК не принимают к размещению агитационные материалы хронометражем менее пяти секунд.

Расценки на рекламу в эфире «Россия 24» более стандартизированы: в феврале 20 секунд будут стоить 64 тыс. руб., в марте — 59,1 тыс. руб. Стоимость одной минуты эфирного времени на телеканале «ТВ Центр», предоставляемого для предвыборной агитации, варьируется от 170 тыс. до 400 тыс. руб.

В эфире «Радио Россия» размещение предвыборной агитации обойдется в 104,9 тыс. руб. за 30 секунд, на радио «Маяк» — 91,5 тыс. руб., на «Вести ФМ» — 125 тыс. руб. Размещение рекламных баннеров на «Фонтанке» обойдется в 288 тыс. руб., новость будет стоить 187,2 тыс. руб., мультимедийная статья — 327,6 тыс. руб., лонгрид — 546 тыс. руб.