Регионы России получат более 6 млрд рублей на развитие туризма в 2024 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем единой субсидии регионами РФ на развитие туризма в 2024 году составит 6,2 млрд рублей, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

"Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ее направят 85 регионам, общая сумма субсидии составит 6,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

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Такой инструмент позволит регионам по своему усмотрению выбирать приоритетные направления, которые будут способствовать росту числа турпоездок. Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов. Также с 2024 года в рамках единой субсидии станет возможным создание кемпингов и автокемпингов и возведение некапитальных причальных сооружений, рассказали в министерстве.

Приоритет при распределении субсидии отдавался регионам с наибольшим номерным фондом, максимально готовым к софинансированию. Также учитывалось число турпоездок, совершаемых в регион, и наличие на территории национальных туристических маршрутов.

"По итогам конкурсного отбора единая субсидия будет предоставлена 85 регионам страны, в числе которых новые территории - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Лидерами стали Краснодарский край, Московская, Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область. Указанные регионы обладают наибольшим номерным фондом и высоким ожидаемым турпотоком к 2024 году, также они имеют на своей территории национальные туристские маршруты", - прокомментировал заместить министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.