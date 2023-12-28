В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2024 году

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью телеканалу НТВ не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году.

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Он отметил, что Центробанку понадобится продолжительное время поддержания ставки на высоком уровне, исходя из текущей оценки.

По словам Заботкина, октябрьский прогноз подразумевает средний уровень ключевой ставки на следующий год в диапазоне от 12,5% до 14,5%.

Ранее, 27 декабря, замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что цикл снижения ключевой ставки начнется в России к концу 2024 года.