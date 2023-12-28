В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки в 2024 году

Зампред ЦБ Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью телеканалу НТВ не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году.
Он отметил, что Центробанку понадобится продолжительное время поддержания ставки на высоком уровне, исходя из текущей оценки.
По словам Заботкина, октябрьский прогноз подразумевает средний уровень ключевой ставки на следующий год в диапазоне от 12,5% до 14,5%.
Ранее, 27 декабря, замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что цикл снижения ключевой ставки начнется в России к концу 2024 года.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что основной эффект от повышения ключевой ставки Банка России будет виден в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».