Китай потерял почти 90% иностранных инвестиций к концу года

Глобальные инвесторы вывели почти 90% всех денежных средств, вложенных в китайский фондовый рынок в I полугодии 2023 года, сообщает издание Financial Times. По мнению аналитиков, данное явление связано с экономической политикой Пекина. Инвесторы опасаются, что правительство Китая не готово принимать серьезные меры для стимулирования экономического роста.

Согласно данным сервиса Stock Connect, в начале августа чистый приток иностранной валюты на китайский фондовый рынок составил 235 млрд юаней, что стало самым высоким показателем. Причиной роста вложений стало обещание властей Китая обеспечить более существенную поддержку экономике. Однако к декабрю число инвестиций упало на 87% и составило 30,7 млрд юаней. Трейдеры и аналитики считают, что инвесторы пессимистично относятся к перспективам развития китайской экономики. Поводом для этого послужил кризис ликвидности в китайском секторе недвижимости.

Проблема доверия выходит за рамки недвижимости, хотя недвижимость является ключевой темой. Я имею в виду доверие потребителей, доверие бизнеса и доверие инвесторов - как отечественных, так и иностранных, — уточнил инвестиционный директор компании UOB Kay Hian Ван Ци.