Названа причина укрепления рубля

Внезапное укрепление рубля к концу 2023 года связано с заявлениями Банка России о продаже валюты и этот тренд может получить развитие в начале 2024 года. Такое мнение в беседе с «Прайм» высказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица.

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Ранее на торгах курс доллара упал ниже 90 рублей, а евро опустился ниже 100 рублей. До этого американская валюта превышала 92 рубля, а европейская приближалась к 102 рублям.

По словам Перепелицы, ослабление было связано с массовым завершением срочных контрактов и разовыми крупными покупками валюты, а укрепление — с новостями от ЦБ. Он напомнил, что Банк РФ намерен с 9 января начать продажу иностранной валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.

«Известие об этом вызвало реакцию спекулянтов на валютной бирже и оказало поддержку рублю», — пояснил Перепелица.

Также он считает, что на укрепление рубля повлияла жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. На этом фоне, по мнению финансиста, до праздников доллар продолжит торговаться на уровне 90-92 рублей.