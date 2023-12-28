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Международные резервы России с 15 по 22 декабря выросли на 0,9%, до 593,4 млрд долларов

Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на 0,9% и составили 593,4 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

ЦБ назвал объем международных резервов России
© РИА Новости

По сообщению регулятора, объем международных резервов по состоянию на конец дня 22 декабря составил 593,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,5 млрд долларов, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки, передает РИА «Новости».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала основными проблемами после введения антироссийских санкций международные платежи и блокировку активов частных лиц.

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Кирилл Логвинов
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