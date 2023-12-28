ЦБ назвал объем международных резервов России

Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на 0,9% и составили 593,4 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

По сообщению регулятора, объем международных резервов по состоянию на конец дня 22 декабря составил 593,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,5 млрд долларов, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки, передает РИА «Новости».