"Страна.ua": курс украинской гривны вырос до 38 за доллар

На Украине доллар подорожал до 38 гривен. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". По информации издания, на валютном рынке Украины отмечается девальвация. "В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны", - говорится в сообщении. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, девальвацию гривны стимулирует правительство Украины. Таким образом Киев пытается справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения помощи от западных партнеров. Также на курс гривны влияют настроения украинцев на фоне обсуждения возможной мобилизации. До этого издание "Страна.ua" сообщало, что размер государственного долга Украины по состоянию на конец ноября 2023 года достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявляла, что у США нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву.