Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума

«Резервы Центрального банка увеличились на $47 миллиардов с конца мая, достигнув исторического максимума в $145,5 миллиарда», — говорится в публикации.

Таким образом, учетная ставка достигла максимума за последние 20 лет. Большинство аналитиков отмечают, что прогнозировали повышение ставки лишь до 37%. Столь резкий ход ЦБ объяснили высоким уровнем внутреннего спроса в Турции на фоне инфляционного давления из-за геополитической ситуации. При этом власти надеются, что жесткие меры позволят взять рост цен под контроль.