В Орле с 1 января увеличится плата за детский сад

Так, размер платы в группе пребывания детей при пятидневной рабочей неделе увеличивается с 2390 рублей до 2500 рублей в месяц, а в группе круглосуточного пребывания детей – с 2690 рублей до 2810 рублей в месяц. Для групп кратковременного пребывания детей плата составит 11 рублей 93 копейки.