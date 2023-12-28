Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 14:20 по московскому времени, доллар снизился на 1,43%, до 89,96 рубля. К 14:27 американская валюта замедлила падение и торговалась на уровне 89,97 рубля (минус 1,42%).

Между тем евро потерял 1,07%, опустившись до 100,09 рубля. Юань снизился на 0,71%, до 12,645 рубля.

Ранее Владимир Путин заявлял, что плавающий курс национальной валюты зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Российский лидер отметил стабильную ситуацию на финансовом рынке РФ и подчеркнул, что самое главное – обеспечить стабильность и предсказуемость.