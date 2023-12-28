В России готовятся к эксперименту по маркировке стройматериалов

Минпромторг выступил за проведение в РФ эксперимента, предполагающего маркировку некоторых строительных материалов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на проект постановления правительства.

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Речь идет о периоде с 1 февраля по 1 декабря 2024 года, уточняется в публикации.

Мера коснется цемента, строительных бетонных и сухих смесей, а также строительных растворов в индивидуальной упаковке, которые предназначены для реализации конечному потребителю.

Власти России запустили пилотные проекты на фоне разрастания нелегального рынка в этих стратегически важных отраслях.

Ранее сообщалось о планах властей провести с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года эксперименты по маркировке кабеля, проводников и радиаторов.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваза Юсупова, цены не изменятся в связи с реализацией пилотных проектов. Он также отметил, что бизнес получит коды маркировки и оборудование бесплатно.