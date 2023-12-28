ЦБ анонсировал возобновление операций на валютном рынке

Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с с пополнением и использованием средств ФНБ, следует из сообщения регулятора.

"С 9 января 2024 года Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году", - говорится в сообщении.

ЦБ указывает, что ежедневный объем операций в 2024 году будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину ряда операций.

Отмечается, что в I полугодии 2024 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.