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Минэкономики ФРГ сообщило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против России

Минэкономики ФРГ сообщило о подготовке Евросоюзом новых пакетов антироссийских ограничений.

В Германии сообщили о подготовке ЕС новых санкций против России
© РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства на брифинге.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты», — сказал он.

По его словам, санкционную систему будут «расширять и совершенствовать».

Также он заявил, что возможности обхода санкций в ЕС намерены обнаруживать и пресекать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны при помощи давления и санкций на Россию смогли добиться только сплочения российского народа.

Экономика
Сергей Лавров
МИД России
ЕС