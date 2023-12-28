Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине
В черноморской акватории подорвалось судно, шедшее под флагом Панамы, оно шло под загрузку в один из дунайских портов, сообщила пресс-служба украинских сил обороны юга.
Судно потеряло управление после подрыва на мине, там началось возгорание, пострадали два моряка, сообщили в пресс-службе, передает RT.
К балкеру вышли буксиры, они доставят судно в порт.
Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявлял, что турецкая, болгарская и румынская сторона намереваются подписать соглашение по созданию рабочей группы для разминирования Черного моря.