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Сенатор назвал причину разногласий США и Евросоюза из-за российских активов

Мнения США и Евросоюза по вопросу об изъятии российских активов разделились, поскольку в Европе понимают, что это не принесет им той пользы, о которой говорит Вашингтон, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, позиция Соединенных Штатов вызывает недоверие к ним как к стране, в которой нельзя хранить свои активы.

Сенатор назвал причину разногласий США и ЕС из-за российских активов
© РИА Новости

«В Евросоюзе понимают, что изъятие российских активов не принесет им той пользы, о которой говорят американцы. Им за это ничего не будет, но на самом деле будет. Как минимум будет тотальное неверие в Америку как к стране, в которой можно хранить свои активы. Многие, в том числе в Европе, просто будут выводить свои активы, а это однозначно скажется на экономике США. Будут хранить активы у себя», — пояснил он.

Как отметил Цеков, такая тенденция ведет к дестабилизации мировой финансовой системы. При этом, по его словам, европейские страны также опасаются ответа России.

«Европейцы слышат, что говорят у нас. А это без ответа не останется. Запад просто украдет наши активы, мы тогда национализируем их активы», — сказал сенатор.

Страны Евросоюза, в частности Германия и Франция, ранее выразили сомнения относительно предложения США конфисковать российские активы. Члены ЕС призывают Вашингтон тщательно оценить законность такого шага. Кроме того, они предлагают обсуждать изъятие активов при сохранении высокого уровня секретности.

Экономика
Сергей Цеков
Совет Федерации
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