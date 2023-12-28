В Госдуму внесли законопроекты о регулировании нестационарной торговли

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающий общие принципы и правила регулирования нестационарной торговли в Российской Федерации. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас на федеральном уровне не установлено единообразных подходов в части определения терминологии, основных принципов оформления права на размещение нестационарных торговых объектов, сроков размещения и их продления, установления платы за размещение, а также гарантий прав хозяйствующих субъектов на открытие, функционирование и развитие торгового бизнеса. Кроме того, субъектами РФ и муниципальными образованиями не учитываются особенности развозной торговли и использования мобильных торговых объектов на базе автотранспортных и иных механических средств, считают авторы документа.

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Первым законопроектом предлагается закрепить в федеральном законодательстве варианты и общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов; закрепить принцип "меняется место - сохраняется бизнес", позволяющий гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. Также предлагается установить возможность торговли с нестационарного или мобильного торгового объекта по заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом в местах, признанных общедоступными для размещения торговых объектов; установить минимальный срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта (не менее пяти лет).

Уточняются требования к схемам размещения нестационарных или мобильных торговых объектов, в том числе определяется их состав, а также закрепляется порядок их изменения и дополнения. Также законопроектом предлагается выделить мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки и другие) в отдельную категорию, тем самым создав необходимые условия для развития мобильной (развозной) торговли, которая имеет несколько особенностей и преимуществ, отличающих ее от других форматов. Органам местного самоуправления и органам государственной власти субъектов Российской Федерации предлагается предоставить право определять конкретизированные условия, требования и ограничения к организации развозной торговли.

Второй законопроект предусматривают внесение в Налоговый кодекс поправок, распространяющих действие торгового сбора на предпринимательскую деятельность с использованием мобильных торговых объектов.