Россия резко сократила вывоз нефтепродуктов

С 17 по 24 декабря суммарный экспорт российских нефтепродуктов сократился в общей сложности на 666 тысяч баррелей в день в сравнении с показателем предыдущей недели и снизился до отметки в 2,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Vortexa.

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Недельное сокращение было во многом обусловлено снижением экспорта дизельного топлива, нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти) и мазута, уточнили эксперты. За этот период времени вывоз дизеля упал на 25 процентов, до чуть более 1 миллиона баррелей в сутки.

В свою очередь, поставки нафты снизились в еще большей степени — на 36 процентов, до 382 тысяч баррелей в день. Объемы поставок мазута сократились на 17 процентов и упали до уровня примерно в 692 тысячи баррелей в сутки. В целом основными покупателями российских нефтепродуктов стали ближневосточные и африканские страны.

При этом средний четырехнедельный показатель, напротив, вырос на 157 тысяч баррелей в сутки и достиг уровня в 2,6 миллиона баррелей в день. Этот показатель стал максимальным более чем за семь месяцев. Эксперты связали подобную динамику с общим увеличением мощности работы российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года суммарные нефтегазовые доходы федерального бюджета России составят около 9 триллионов рублей. Для сравнения, в 2022-м показатель находился на уровне в 11,586 триллиона.